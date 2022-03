München (SID) - Der kanadische Fußball-Nationalspieler Alphonso Davies hofft nach seinen Herzproblemen auf sein baldiges Comeback bei Bayern München. "Ich bin glücklich, dass ich zurück an der Säbener Straße bin. Die Regeneration läuft gut bisher. Ich habe keine Probleme mit meinen Muskeln und dem Herz, aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent - noch nicht! Ich bin einfach happy, dass ich wieder trainieren kann und bin bereit für die Arbeit", sagte der 21-Jährige auf der Bayern-Homepage.

Der Nordamerikaner fällt seit Anfang des Jahres wegen Anzeichen einer Herzmuskelentzündung aus. Zum bislang letzten Mal spielte er am 17. Dezember gegen den VfL Wolfsburg (4:0). Trainer Julian Nagelsmann rechnet damit, dass er seinen Linksverteidiger beim Rückspiel der Champions League am 12. April gegen den FC Villarreal wieder einsetzen kann.

Über seine Comeback-Pläne sagte Davies: "Ich gebe mein Bestes. Ich arbeite eng mit der medizinischen Abteilung und dem Reha-Staff zusammen. Und ich trainiere sehr, sehr hart mit und ohne Ball, gehe viel Laufen, mache Krafttraining. Ich hoffe, dass ich dem Team bald wieder helfen kann."

Das Ziel in der Bundesliga und in der Champions League sei: "Beides gewinnen!" Die letzten vier bis acht Wochen seien "sehr langweilig" gewesen, "hart für meinen Kopf". Er habe viel Musik in seinem Studio gemacht. Davies: "Meine Familie war lange hier, und ich habe ein-, zweimal meine Freundin in Paris besucht. Und sonst: Warten, warten, warten..."