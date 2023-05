In Dortmund wird es nach der verspielten Meisterschaft in den nächsten Tagen darum gehen, mit dem Frust umzugehen.

Borussia Dortmund hat am Tag nach dem dramatischen Scheitern im Meisterfinale der Fußball-Bundesliga mit ersten Ansätzen von Verarbeitung begonnen. Die Spieler und die Vereinsführung um Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl trafen sich am Sonntagvormittag wie angekündigt noch einmal auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel.

Einige Dutzend BVB-Fans beobachteten, wie Kapitän Marco Reus, Mats Hummels und die anderen vorfuhren, Vereinschef Watzke kam als Beifahrer. "Wir werden uns noch einmal treffen und uns alle noch einmal in den Arm nehmen", hatte Sportdirektor Kehl nach dem 2:2 (0:2) gegen den Mainz 05" itemprop="name" />FSV Mainz 05 gesagt.

Ein Sieg hätte gereicht, um den Dauermeister FC Bayern nach zehn Jahren vom Thron zu reißen. Doch mit der neunten Meisterschaft der Vereinsgeschichte wurde es nichts. Die geplante gigantische Feier mit Hunderttausenden Menschen und einem Meisterkorso fiel ins Wasser.