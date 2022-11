Hansi Flick hat sich vor dem WM-Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica nicht in die Karten blicken lassen.

Al-Khor (SID) - Hansi Flick hat sich vor dem WM-Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) nicht in die Karten blicken lassen. "Netter Versuch", antwortete der Bundestrainer auf die Frage, ob er den Spanien-Helden Niclas Füllkrug in die Startelf nehmen werde. Und Leroy Sane? "Auch ein netter Versuch", meinte Flick schmunzelnd.

In der Kette vor Kapitän Manuel Neuer, der mit seinem 19. WM-Spiel einen Torhüter-Rekord aufstellen wird, ist eigentlich nur die Besetzung der Rechtsverteidiger-Position offen. Lukas Klostermann, gegen Spanien wie Füllkrug und Sane eingewechselt, sei "immer eine gute Option", sagte Flick. Im Zentrum dürfte erneut Niklas Süle neben Chef Antonio Rüdiger verteidigen, links David Raum.

Der Leipziger hatte am Dienstag wie Leon Goretzka und Thilo Kehrer nur individuell trainiert, Kai Havertz war erkältet. Jetzt seien "alle fit", sagte Flick.

Wie am vergangenen Sonntag wird der Bundestrainer wohl auf ein Dreier-Mittelfeld setzen. "Wir finden, es hat gut funktioniert", sagte er. Im Angriffszentrum dürfte Thomas Müller den Vorzug vor "Fülle" erhalten. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Costa Rica: 1 Navas/Paris St. Germain (35 Jahre/109 Länderspiele) - 6 Duarte/Al-Wehda SC (33/73), 3 Vargas/Millonarios FC (27/12), 19 Waston/CD Saprissa (34/65) - 4 Fuller/CS Herediano (28/33), 5 Borges/LD Alajuelense (34/157), 17 Tejeda/CS Herediano (30/75), 8 Oviedo/Real Salt Lake (32/78) - 13 Torres/CS Herediano (25/14), 12 Campbell/Club Leon (30/121) - 7 Contreras/CS Herediano (22/11). - Trainer: Suarez

Deutschland: 1 Neuer/Bayern München (36/116) - 16 Klostermann/RB Leipzig (26/20), 15 Süle/Borussia Dortmund (27/44), 2 Rüdiger/Real Madrid (29/56), 3 Raum/RB Leipzig (24/14) - 6 Kimmich/Bayern München (27/73), 8 Goretzka/Bayern München (27/47) - 19 Sane/Bayern München (26/49), 21 Gündogan/Manchester City (32/65), 14 Musiala/Bayern München (19/19) - 13 Müller/Bayern München (33/119). - Trainer: Flick

Schiedsrichterin: Stephanie Frappart (Frankreich)