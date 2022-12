München (SID) - Die tief enttäuschte deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zurück in der Heimat. Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Katar landete der Charterflug LH343 mit Bundestrainer Hansi Flick an Bord am Freitagabend zunächst in München, nach einem kurzen Aufenthalt ging es von dort weiter nach Frankfurt/Main. Die Maschine war am frühen Nachmittag am Hamad International Airport in Doha abgehoben.

Dabei ging die Mannschaft nicht vollzählig an Bord. Einige Spieler blieben zunächst im luxuriösen Zulal Wellness Resort im Norden des Landes oder reisten an andere Urlaubsorte.

João Félix

Alter: 22

Verein: Atlético Madrid

Nationalität: Portugal

Position: Hängende Spitze

Marktwert (laut transfermarkt.de): 70 Mio. Florian Wirtz

Alter: 19

Verein: Bayer Leverkusen

Nationalität: Deutschland

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 70 Mio. Neymar

Alter: 30

Verein: Paris Saint-Germain

Nationalität: Brasilien

Position: Linksaußen

Marktwert: 75 Mio. Heung-min Son

Alter: 30

Verein: Tottenham Hotspur

Nationalität: Südkorea

Position: Linksaußen

Marktwert: 75 Mio. Rúben Dias

Alter: 25

Verein: Manchester City

Nationalität: Portugal

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 75 Mio. Mason Mount

Alter: 23

Verein: FC Chelsea

Nationalität: England

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 75 Mio. Jadon Sancho

Alter: 22

Verein: Manchester United

Nationalität: England

Position: Linksaußen

Marktwert: 75 Mio. Lautaro Martínez

Alter: 24

Verein: Inter Mailand

Nationalität: Argentinien

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 75 Mio. Joshua Kimmich

Alter: 27

Verein: Bayern München

Nationalität: Deutschland

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Bernardo Silva

Alter: 27

Verein: Manchester City

Nationalität: Portugal

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Trent Alexander-Arnold

Alter: 23

Verein: FC Liverpool

Nationalität: England

Position: Rechter Verteidiger

Marktwert: 80 Mio. Christopher Nkunku

Alter: 24

Verein: RB Leipzig

Nationalität: Frankreich

Position: Nkunku Hängende Spitze

Marktwert: 80 Mio. Rodri

Alter: 26

Verein: Manchester City

Nationalität: Spanien

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Declan Rice

Alter: 23

Verein: West Ham United

Nationalität: England

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Jude Bellingham

Alter: 19

Verein: Borussia Dortmund

Nationalität: England

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Pedri

Alter: 19

Verein: FC Barcelona

Nationalität: Spanien

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 80 Mio. Kevin De Bruyne

Alter: 31

Verein: Manchester United

Nationalität: Belgien

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 85 Mio. Bruno Fernandes

Alter: 27

Verein: Manchester United

Nationalität: Portugal

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 85 Mio. Dušan Vlahović

Alter: 22

Verein: Juventus Turin

Nationalität: Serbien

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 85 Mio. Harry Kane

Alter: 28

Verein: Tottenham Hotspur

Nationalität: England

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 90 Mio. Mohamed Salah

Alter: 30

Verein: FC LIverpool

Nationalität: Ägypten

Position: Rechtsaußen

Marktwert: 90 Mio. Phil Foden

Alter: 22

Verein: Manchester City

Nationalität: England

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 90 Mio. Vinicius Junior

Alter: 22

Verein: Real Madrid

Nationalität: Brasilien

Position: Linksaußen

Marktwert: 100 Mio. Erling Haland

Alter: 21

Verein: Manchester City

Nationalität: Norwegen

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 150 Mio. Kylian Mbappé

Alter: 23

Verein: Paris Saint-Germain

Nationalität: Frankreich

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 160 Mio.

In der Heimat steht nun die Aufarbeitung des zweiten WM-Debakels in Folge an. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, sein Vize Hans-Joachim Watzke, Flick und Geschäftsführer Oliver Bierhoff werden sich in der kommenden Woche zusammensetzen, um eine Analyse vorzunehmen. Neuendorf hatte kurz vor dem Rückflug in einer ersten Reaktion eine Jobgarantie für Flick und Bierhoff verweigert.