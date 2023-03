Mainz (SID) - Hansi Flick testet auf dem Weg zur Heim-EM ein neues System mit Doppelspitze und verhilft Neuling Marius Wolf zum Länderspiel-Debüt. Der Bundestrainer lässt gegen Peru in Mainz (20.45 Uhr/ZDF) den Bremer WM-Lichtblick Niclas Füllkrug an der Seite von Rückkehrer Timo Werner stürmen. Der Dortmunder Wolf besetzt die "ewige" Baustelle rechts in der Viererkette.

Vor Torhüter Marc-Andre ter Stegen, der den verletzten Manuel Neuer vertritt, verteidigen außerdem Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck im Zentrum sowie David Raum auf der linken Seite. Die Doppelsechs bilden der neue Kapitän Joshua Kimmich und Emre Can.

Hinter dem Duo Füllkrug und Werner sollen Kai Havertz und Florian Wirtz in seinem ersten Länderspiel seit dem Kreuzbandriss, der ihn die WM-Teilnahme kostete, für Wirbel sorgen. Die weiteren fünf Neulinge sitzen zunächst auf der Bank. - Die deutsche Aufstellung:

ter Stegen - Wolf, Ginter, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Can - Havertz, Wirtz - Füllkrug, Werner. - Trainer: Flick