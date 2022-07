London (SID) - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt im EM-Viertelfinale gegen Österreich (21.00 Uhr/ARD und DAZN) auf ihre Erfolgs-Startelf aus dem zweiten Gruppenspiel gegen Mitfavorit Spanien (2:0). Im Vergleich zum dritten Vorrundenspiel gegen Finnland (3:0) veränderte sie ihre Anfangsformation auf vier Positionen.

So kehrt die zuletzt angeschlagene Lina Magull zurück ins Mittelfeld. Sechserin Lena Oberdorf und Linksverteidigerin Felicitas Rauch stehen nach Gelbsperren ebenso wieder in der Startelf wie Innenverteidigerin Kathrin Hendrich. Nicht mitwirken kann Ersatztorhüterin Almuth Schult aufgrund eines fiebrigen Infekts, Lea Schüller kehrt nach Corona-Infektion in den Kader zurück. - Die deutsche Aufstellung:

Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdorf, Däbritz - Huth, Popp, Bühl. Trainerin: Voss-Tecklenburg.