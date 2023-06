Die DFB-Frauen bringen sich in WM-Form: Im vorletzten Testspiel gegen Vietnam möchten die deutschen Fußballerinnen am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) in Offenbach Selbstvertrauen für ihre Titelmission in Australien (20. Juli bis 20. August) tanken. "Wir wollen unser Spiel durchziehen und den Gegner in allen Bereichen fordern", kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an.

Personell ist die Situation aber knifflig: Das am Freitag erst nachgereiste Bayern-Quintett ist noch nicht einsatzbereit, die Champions-League-Finalistinnen des VfL Wolfsburg um Alexandra Popp sollen möglichst geschont werden. Also wird das Länderspiel vor mindestens 12.000 Fans am Bieberer Berg für Kandidatinnen wie Chantal Hagel zur Casting-Chance.

"Ich möchte mich einfach beweisen, ich möchte mich zeigen", sagte die Mittelfeldspielerin der TSG Hoffenheim, die kommende Saison in Wolfsburg spielt. Im Vorjahr hatte sie den Sprung in den finalen EM-Kader verpasst, den Schwung durch Platz zwei bei der EURO in England möchte aber auch Hagel aufrechterhalten: "Wir wollen die entfachte Euphorie weiterleben lassen und die positive Energie mitnehmen Richtung WM."

Am Dienstag hatten die Vize-Europameisterinnen die Turnier-Vorbereitung in Herzogenaurach begonnen. Am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) steht im Heimspiel gegen Sambia in Fürth die Generalprobe auf dem Programm, ehe es bei der Endrunde gegen Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane) geht.