Frankfurt am Main (SID) - Der Hype um die deutschen Fußballerinnen hält auch in der WM-Vorbereitung an. Für das Heim-Länderspiel von Alexandra Popp und Co. am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen Brasilien sind bereits 27.000 Tickets verkauft worden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte.

"Es freut uns natürlich, wir alle nehmen ja wahr, wie viele Fans kommen, ob es jetzt bei den Vereinen ist oder bei Länderspielen in ganz Europa", sagte Nationalspielerin Sydney Lohmann vom FC Bayern bei einer Medienrunde in Frankfurt: "Es war dann auch erfolgreich, dass man den Schwung vom letzten Sommer mitgenommen hat."

Vor dem Duell mit dem WM-Mitfavoriten aus Südamerika treffen die Vize-Europameisterinnen am Karfreitag (20.00 Uhr/sportstudio.de) in Sittard auf Ex-Europameister Niederlande. Nach dem 0:0-Stotterstart gegen Schweden soll der erste Sieg des Jahres her. "Wir wollen auf dem Niveau zeigen, dass wir auf den Punkt voll da sein können und körperlich dagegenhalten", sagte Lohmann.

Mit Blick auf die WM-Titeljagd in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) steigt innerhalb des Teams nicht zuletzt durch intensive Marketingmaßnahmen die Vorfreude. "Wir spüren absolut, dass es Richtung WM geht und wir nicht mehr ganz so viel Zeit zusammen haben, jeder Tag zusammen ist daher wertvoll", sagte Nationaltorhüterin Merle Frohms.