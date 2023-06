Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verstärkt sich im Nachwuchsbereich mit Ex-Nationalspieler Sandro Wagner, der zur neuen Saison einen frei werdenden Platz im Trainerteam von Hannes Wolf bei der U20 übernehmen wird.

"Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich", sagte Wagner. Der TV-Experte des ZDF hatte in der abgelaufenen Saison die SpVgg Unterhaching als Trainer zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. "Mit Sandro konnten wir eine herausragende Persönlichkeit gewinnen und von unserem Weg überzeugen", äußerte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften.

Wagner freut sich auf die neue Aufgabe: "Nach tollen und lehrreichen ersten 2,5 Jahren als Cheftrainer freue ich mich, mein Trainer-Fachwissen an der Seite von Hannes Wolf erweitern zu können, der enorm erfahren und einer der innovativsten Trainer Deutschlands ist. Mir ist es wichtig, neue Strukturen, Themenfelder und Herangehensweisen kennenzulernen und anzuwenden." In seiner Funktion als Co-Trainer und mit den damit verbundenen Scouting-Tätigkeiten "werde ich die besten deutschen Nachwuchsspieler kennenlernen, wovon ich auch in Zukunft profitiere".

Hanno Balitsch, bislang Co-Trainer der U20, übernimmt ab September die neue U18-Nationalmannschaft. Nach neun Jahren beim DFB wechselt Guido Streichsbier, zuletzt Coach der U19-Auswahl, in die Bundesliga und erweitert den Trainerstab unter dem neuen Chefcoach Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach.