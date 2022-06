Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Samstag in Budapest gegen Ungarn womöglich auf Serge Gnabry verzichten.

Herzogenaurach (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest gegen Ungarn womöglich auf Serge Gnabry verzichten. Der Bayern-Profi absolvierte beim Abschlusstraining am Freitag in Herzogenaurach abseits des Teams eine Laufeinheit.

"Der Einsatz ist fraglich", sagte Bundestrainer Hansi Flick: "Er hat ein bisschen muskuläre Probleme in der Wade, es sieht nach dem Lauf besser aus, wir warten ab."

Marco Reus ( Muskelfaserriss) muss sicher passen. Flick stehen aber noch mindestens 24 der 26 nominierten Spieler zur Verfügung.