Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel in Polen am Freitag (20.45 Uhr/ARD) auf Timo Werner und Lukas Klostermann verzichten. Das Duo von DFB-Pokalsieger RB Leipzig trat am Donnerstag die Reise nach Warschau nicht mit dem Team an. Angreifer Werner verließ das Quartier bei Frankfurt wegen sich bessernder, aber noch anhaltender Sprunggelenkbeschwerden. Verteidiger Klostermann erlitt im Abschlusstraining eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Das teilte der DFB mit.

Zudem dürfte Ilkay Gündogan nicht von Beginn an zum Einsatz kommen. Der Mittelfeldspieler war nach dem Champions-League-Triumph mit Manchester City wie auch Inter Mailands Robin Gosens erst am Mittwochabend zum Team von Bundestrainer Hansi Flick gestoßen. Gündogan trainierte am Donnerstag auf dem DFB-Campus ebenso nicht mit der Mannschaft wie Werner, der wegen seiner Knöchelverletzung schon die Begegnung mit der Ukraine (3:3) verpasst hatte. Gosens dagegen war bei der Einheit dabei.

"Mein letzter Stand aus dem Gespräch mit Hansi war, dass ich gegen Polen noch nicht spiele, dann aber in Gelsenkirchen", hatte Gündogan nach seiner Ankunft erklärt. Am Donnerstagmorgen sprach er am Platz noch einmal länger mit Flick. In Gelsenkirchen trifft der viermalige Weltmeister Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) auf Kolumbien.