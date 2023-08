Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel des Jahres am 21. November in Wien gegen Gastgeber Österreich.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel des Jahres am 21. November in Wien gegen Gastgeber Österreich. Das Spiel im Ernst-Happel-Stadion gegen die Mannschaft des deutschen Teamchefs Ralf Rangnick wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.

Im November findet auf dem Weg zur Heim-EM 2024 darüber hinaus ein weiteres Länderspiel statt. Gegner, Datum und Ort wurden noch nicht kommuniziert. Wahrscheinlich trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick dabei in Berlin auf die von Ex-U21-Bundestrainer Stefan Kuntz trainierte Türkei.

Der weitere Fahrplan des Jahres stand bereits zuvor fest: Am 9. September (20.45 Uhr/RTL) kommt es in Wolfsburg zunächst zum Wiedersehen mit WM-Schreck Japan. Es folgt am 12. September (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund ein Hochkaräter gegen den je zweimaligen Welt- und Europameister Frankreich.

Weiter geht es im folgenden Monat mit der USA-Reise, die vor dem Hintergrund der WM 2026, bei der das Land Co-Gastgeber mit Mexiko und Kanada ist, stattfindet. Nach dem Auftakt gegen die USA am 14. Oktober (21.00 Uhr MEZ/RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut spielt das DFB-Team am 18. Oktober (2.00 Uhr MEZ) in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko.

Die für die EM bereits qualifizierte DFB-Auswahl bestreitet bis zur EURO nur Test-, keine Pflichtspiele mehr.