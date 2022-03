Sinsheim (SID) - Bundestrainer Hansi Flick schenkt zum Start ins WM-Jahr dem Innenverteidiger Nico Schlotterbeck die Länderspielpremiere. Der Freiburger Profi läuft im Testspiel der Nationalmannschaft in Sinsheim gegen Israel (20.45 Uhr/ZDF) von Beginn an neben dem überraschend ebenfalls berufenen Jonathan Tah auf. Schlotterbeck ist der fünfte Debütant in der Flick-Ära.

Im Tor erhält Stammkeeper Manuel Neuer wie angekündigt eine Pause, dafür startet Marc-Andre ter Stegen. In der zweiten Halbzeit soll sich Kevin Trapp zwischen den Pfosten beweisen dürfen. Auf den Außenverteidiger-Positionen vertraut Flick Thilo Kehrer und David Raum, der als Hoffenheimer ein doppeltes Heimspiel hat.

In Abwesenheit von Joshua Kimmich und Leon Goretzka sollen Rückkehrer Julian Weigl und Jamal Musiala im zentralen Mittelfeld für Ordnung sorgen. Davor positionieren sich die Offensiven Kai Havertz, Ilkay Gündogan und Julian Draxler. Einzige Sturmspitze ist der zuletzt formschwache Timo Werner. - Die deutsche Aufstellung:

ter Stegen - Kehrer, Tah, Schlotterbeck, Raum - Weigl, Musiala - Havertz, Gündogan, Draxler - Werner. - Trainer: Flick