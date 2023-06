Bundestrainer Hansi Flick tauscht im Vergleich zum Spiel in Polen fünfmal. Darunter ist auch Joshua Kimmich, der pausieren darf.

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick gibt seinem Vielspieler Joshua Kimmich gegen Kolumbien am Abend (20.45 Uhr/RTL) eine Pause. Der Kapitän gehört in Gelsenkirchen zu den fünf Spielern, die Flick nach dem 0:1 gegen Polen in Warschau austauscht.

Wie angekündigt wird Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan die bestimmende Rolle im Mittelfeld einnehmen. Die Viererkette vor Torhüter Marc-Andre ter Stegen bilden von rechts voraussichtlich Marius Wolf, Malick Thiaw, Antonio Rüdiger und Robin Gosens. Gündogan stehen Emre Can als Absicherung und Leon Goretzka zur Seite.

Die einzige Spitze Kai Havertz sollen Jamal Musiala und Leroy Sane in Szene setzen. - Die deutsche Aufstellung: 1 ter Stegen - 25 Wolf, 26 Thiaw, 2 Rüdiger, 20 Gosens - 23 Can - 19 Sane, 8 Goretzka, 21 Gündogan, 14 Musiala - 7 Havertz. - Trainer: Flick