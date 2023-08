Alisha Lehmann

Fußballerin Alisha Lehmann wurde am 21. Januar 1999 in Tägertschi, Schweiz, einem Ort nahe Bern, geboren. Sie spielt in der ersten englischen Liga für Aston Villa und war mit der Schweizer Nationalmannschaft bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland dabei. Die Schweizerinnen konnten die Gruppenphase zwar mit dem ersten Platz beenden, verloren jedoch im Achtelfinale gegen Spanien. Als Influencerin ist Lehmann extrem erfolgreich. Ihrem Profil auf Instagram folgen mehr als 14 Millionen Menschen und einen einzigen Werbepost kann die 24-Jährige mit etwa 280.000 Euro in Rechnung stellen.

Olivia Dunne

Die Turnerin Olivia “Livvy“ Dunne, geboren am 1. Oktober 2002 im US-Bundesstaat New Jersey, turnt bereits seitdem sie drei Jahre alt ist. 2017 wurde sie für das US-Nationalteam berufen, verließ 2020 allerdings den Spitzensport und turnt nun auf College-Level an der Louisiana State University. Darüber hinaus ist Dunne auch als Model sehr erfolgreich und war dieses Jahr in der Bademoden Ausgabe der US-amerikanischen Sportzeitschrift “Sports Illustrated“ zu sehen. Ihr Nettovermögen soll sich auf 2,1 Millionen Euro belaufen, womit Livvy Dunne zu den Spitzenverdienern im College-Sport gehört.

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam wurde am 30. Dezember 1998 in 's-Gravenzande, Niederlande geboren und entdeckte mit elf Jahren den Eisschnelllauf für sich. Nach einer Junioren-Karriere mit mehreren Weltmeistertiteln hat sich Leerdam auch im Erwachsenenbereich bereits ausgiebig mit Edelmetall eingedeckt. Neben einer Silbermedaille über 1000m bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking konnte sie bereits mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften erkämpfen. Zuletzt gewann sie Anfang März bei den Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen Bronze über 500m und Gold über 1000m. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sie mit dem US-amerikanischen Influencer und Boxer Jake Paul liiert ist.