Union Berlin peilt in der Fußball-Bundesliga den fünften Sieg in Folge an.

Köln (SID) - Union Berlin peilt in der Fußball-Bundesliga den fünften Sieg in Folge an. Im Spiel gegen die bereits abgestiegene SpVgg Greuther Fürth können die Berliner ab 20.30 Uhr einen weiteren Schritt in Richtung Europacup-Teilnahme machen und damit den Druck auf die anderen Anwärter erhöhen. Derzeit liegt Union knapp vor dem ersten Verfolger Köln auf dem sechsten Tabellenrang.

In der 2. Fußball-Bundesliga geht das Aufstiegsrennen in die nächste Runde. Tabellenführer Werder Bremen empfängt Holstein Kiel, der erste Jäger Schalke 04 ist beim SV Sandhausen zu Gast. Hoffnungen auf einen Aufstieg machen sich zudem noch der FC St. Pauli und der 1. FC Nürnberg, die im direkten Duell aufeinander treffen. Anstoß ist jeweils um 18.30 Uhr.

Für die Basketballer von Bayern München ist in der EuroLeague ein Sieg Pflicht. Im Play-off-Viertelfinale treten die Münchner ab 20.45 Uhr zu Spiel vier gegen Titelkandidat FC Barcelona an. Aktuell steht es in der Best-of-five-Serie 1:2, eine erneute Niederlage würde für die Bayern das Aus bedeuten.