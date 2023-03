Berlin (SID) - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund blickt mit reichlich Selbstvertrauen auf den Bundesliga-Gipfel bei Bayern München. "Wir haben in diesem Jahr mehr Punkte geholt als sie und sind in der Liga noch ungeschlagen – das sind zwei sehr gute Voraussetzungen. Wenn jeder seine Top-Leistung abruft, können wir in München gewinnen", sagte der 23-Jährige der Sport Bild.

Laut Schlotterbeck wisse der BVB vor dem Duell am 1. April (18.30 Uhr/Sky) jedoch auch, "dass die Bayern durch den Verlust der Tabellenführung gereizt sein werden." Am vergangenen Samstag hatte Dortmund durch einen 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln die Tabellenführung übernommen und steht mit 53 Punkten nun einen Zähler vor dem Rekordmeister, der am Sonntag 1:2 bei Bayer Leverkusen verloren hatte.

Der BVB ist in zehn Bundesliga-Spielen im Jahr 2023 noch ungeschlagen. Mit einem Erfolg in München wäre die Chance auf die erste Meisterschaft seit 2012 so groß wie lange nicht. "Wir haben ja nie gesagt, dass wir den Titel nicht haben wollen. Für diese Chance gebe ich jeden Tag alles", sagte Schlotterbeck: "Wir müssen weiterhin jede Woche die Mentalität, den Willen und Kampfgeist zeigen, der uns in diesem Jahr auszeichnet."