Le Castellet (SID) - Riesenpech für Charles Leclerc und Ferrari: Der Monegasse drehte sich beim Großen Preis von Frankreich in der 19. Runde, rutschte über die Auslaufzone und landete in der Streckenbegrenzung. Möglicherweise war ein steckengebliebenes Gaspedal die Ursache. Leclerc hatte zu dem Zeitpunkt in Führung gelegen.

Damit hatte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull zunächst freie Fahrt an der Spitze. Verstappens erste Verfolger waren Rekord-Champion Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes und sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko).