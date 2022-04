Köln (SID) - Der Streamingdienst Amazon Prime hat mit drei Millionen Haushalten, die das 1:1 von Bayern München am Dienstag in der Champions League gegen den FC Villarreal und das damit verbundene Aus des deutschen Rekordmeisters im Viertelfinale der Königsklasse verfolgten, nach eigenen Angaben einen non-linearen Rekord in Deutschland verzeichnet. Das teilte Amazon am Donnerstag mit.

Es sei das meist gestreamte non-lineare Champions-League-Spiel in der Bundesrepublik. "Wir freuen uns, dass wir mit der Partie FC Bayern München gegen FC Villarreal einen Rekord gesetzt haben und mehr als drei Millionen Fußballfans exklusiv bei Prime Video dabei waren", sagt Alex Green, Geschäftsführer von Prime Video Sport Europe.

Seit dieser Saison überträgt der Sender immer dienstags ein Spiel der Königsklasse exklusiv.