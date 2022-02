Die deutschen Skeleton-Pilotinnen haben einen vielversprechenden Auftakt in den Olympia-Wettkampf in China hingelegt.

Peking (SID) - Die deutschen Skeleton-Pilotinnen haben einen vielversprechenden Auftakt in den Olympia-Wettkampf in China hingelegt. Jacqueline Lölling (Winterberg) befindet sich als beste Deutsche nach dem ersten von vier Läufen auf dem vierten Platz in Lauerstellung, mit 0,24 Sekunden Rückstand auf die führende Kanadierin Mirela Rahneva ist die Olympia-Zweite von Pyeongchang im Rennen um Gold.

Vor dem zweiten Durchgang (11.00 Uhr OZ/4.00 MEZ) haben auch die zwei weiteren deutschen Starterinnen das Podest im Visier: Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) liegt nur eine Hundertstel hinter Lölling auf Rang fünf (+0,25 Sekunden), Olympia-Debütantin Hannah Neise (Winterberg) folgt im bislang engen Rennen auf der achten Position (+0,33 Sekunden).

Wie erwartet mischt im Yanqing Sliding Centre auch die Chinesin Zhao Dan um die Medaillen mit. Die im Weltcup bislang kaum in Erscheinung getretene Fahnenträgerin der Volksrepublik belegt auf ihrer Heimbahn hinter der Australierin Jaclyn Narracott (+0,02 Sekunden) den Bronzerang.

Die Entscheidung fällt am Samstag (ab 20.20 Uhr OZ/13.20 MEZ) in den zwei abschließenden Durchgängen. Eine Medaille ist das Ziel für die Starterinnen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Eine deutsche Olympiasiegerin gab es bislang noch nie.