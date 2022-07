Zell am See (SID) - Der umworbenen Flügelspieler Moussa Diaby bleibt beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. "Ich habe mich entschieden und werde auch kommende Saison für Bayer Leverkusen spielen", sagte der französische Nationalspieler der Rheinischen Post. In den vergangenen Wochen hatte es Gerüchte um eine Rückholaktion seines ehemaligen Arbeitgebers Paris St. Germain gegeben.

In der abgelaufenen Spielzeit war Diaby (23) der endgültige Durchbruch beim Tabellendritten gelungen. In 32 Bundesligaspielen erzielte er 13 Tore, weitere zwölf bereitete er vor. Daran will der Franzose in der neuen Saison anknüpfen. "Wir wollen mit Bayer wieder ein Spitzenteam stellen und ich möchte dem Team maximal helfen, indem ich weiter Tore schieße, aber auch Vorlagen beisteuere", sagte er. Ziel sei es, "in allen Wettbewerben so weit wie möglich zu kommen".

Seine überzeugenden Leistungen bescherten Diaby im vergangenen September einen Platz in der französischen Nationalmannschaft. Dort will er sich weiter festbeißen - und im besten Fall Teil des WM-Kaders sein. Diaby weiß aber auch, dass das nicht einfach wird: "Wir haben ein wirklich beeindruckendes Team, in dem nur Top-Spieler dabei sind. Ich muss also auch geduldig sein, um eines Tages meinen festen Platz in dieser Mannschaft zu finden."