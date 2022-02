Peking (SID) - Der iranische Skifahrer Hossein Saveh Shemshaki hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking offenbar für den ersten Dopingfall gesorgt. Angaben der internationalen Test-Agentur ITA zufolge hat eine Kontrolle des 36-Jährigen außerhalb eines Wettkampfes zu Wochenbeginn ein positives Ergebnis auf ein verbotenes Steroid ergeben.

Shemshaki, der Irans Mannschaft bei der Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag als Fahnenträger ins Stadion geführt hatte, wurde suspendiert. Allerdings kann er die Öffnung der B-Probe verlangen und außerdem beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch gegen seine Suspendierung einlegen.

Shemshaki ist in Peking zum dritten Mal bei Winterspielen dabei. Der Routinier startete bereits in den Olympia-Rennen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi. Sein bestes Olympia-Resultat war dabei vor acht Jahren ein 31. Rang im Slalom.