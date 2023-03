Nyon (SID) - Bundesligist Bayer Leverkusen trifft im Viertelfinale der Europa League auf Union-Berlin-Bezwinger Union Saint-Gilloise" itemprop="name" />Union Saint-Gilloise aus Belgien. Sollte der Werksklub das Halbfinale erreichen, wäre der Sieger des Duells zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Rom der Gegner. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union ( UEFA) am Freitag im schweizerischen Nyon.

Leverkusen ist der einzige Bundesligist in der Runde der letzten Acht der Europa League. Das Viertelfinal-Hinspiel findet am 13. April, das Rückspiel am 20. April statt. Die Halbfinals sind für den 11. Mai bzw. 18. Mai terminiert. Das Endspiel findet am 31. Mai in Budapest statt.