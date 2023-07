Hoher Besuch bei den deutschen Fußballerinnen: Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas waren am Sonntag im Rahmen der WM-Vorbereitung zu Gast bei den DFB-Frauen. Die beiden SPD-Politikerinnen verfolgten das Vormittagstraining im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach.

"Sie haben uns viel Glück für die WM gewünscht", berichtete Nationalspielerin Sarai Linder ( TSG Hoffenheim) nach dem anschließenden Zusammentreffen: "Es ist einfach eine große Wertschätzung für uns und tut einfach unheimlich gut."

Auf dem "Homeground" in Franken absolvieren die Vize-Europameisterinnen seit Samstag ihren zweiten und letzten Lehrgang vor dem Abflug zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Am Freitag (20.30 Uhr/ARD) steht die Generalprobe in Fürth gegen den WM-Debütanten Sambia an.

Vier Tage später fliegt der DFB-Tross von Frankfurt nach Sydney. Der zweimalige Weltmeister Deutschland trifft in der Gruppe H zunächst auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane).