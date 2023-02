Superstar Sadio Mane hat nach seiner Verletzungspause am Sonntag erstmals wieder am Mannschaftstraining von Bayern München teilgenommen.

München (SID) - Das Comeback von Bayern Münchens Superstar Sadio Mane rückt näher: Der 30 Jahre alte Offensivspieler nahm am Sonntag erstmals wieder am Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters teil. Möglicherweise steht Mane schon am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Union Berlin wieder zur Verfügung.

"Er ist topfit, macht alles mit und hat keine Probleme mehr", hatte Trainer Julian Nagelsmann schon am Freitag betont. Mane könne nach einer Woche Training "wieder spielen". Er hatte sich Mitte November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und nach der folgenden Operation die WM mit Senegal verpasst.

Am Mittwoch soll auch Noussair Mazraoui wieder einsteigen. Der Marokkaner war seit der WM mit einer Herzmuskelentzündung ausgefallen.