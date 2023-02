München (SID) - Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann kann wohl bald wieder mit Noussair Mazraoui planen. Der 25 Jahre alte Marokkaner nahm am Donnerstag erstmals in diesem Jahr am Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters teil. Wann der Verteidiger wieder voll einsatzfähig sein wird, ist jedoch offen. Im Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin ist Mazraoui noch kein Thema. Mazraoui war seit der WM mit einer Herzmuskelentzündung ausgefallen.

Dafür steht Superstar Sadio Mane gegen Union vor seinem Comeback bei den Bayern. Der 30 Jahre alte Offensivspieler trainiert seit Sonntag wieder. Mane hatte sich Mitte November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und nach der folgenden Operation die WM mit Senegal verpasst.

Weiterhin fallen die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernandez aus. Gegen die Berliner fehlt zudem der rotgesperrte Dayot Upamecano.