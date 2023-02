München (SID) - Bayern München hat seine Generalprobe für den Champions-League-Kracher bei Paris Saint Germain erfolgreich gestaltet. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewann gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum 3:0 (1:0), hatte aber lange Zeit Mühe. Der Rekordmeister bleibt nach dem ersten Heimsieg des Jahres somit Tabellenführer - im Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) ist aber eine Steigerung nötig.

Thomas Müller gelang in der 41. Minute vor 75.000 Zuschauern nach einem schweren Bochumer Doppel-Patzer gedankenschnell das 1:0. Der kurz zuvor eingewechselte Kingsley Coman erhöhte in der 64. Minute, Serge Gnabry sorgte per Foulelfmeter (74.) für die Entscheidung. Er war selbst gefoult worden.

Für die Bayern, die das Hinspiel in Bochum noch 7:0 gewonnen hatten, war es das 19. Pflichtspiel ohne Niederlage. Bochum steckt wegen seiner Auswärtsschwäche - es war die zehnte Niederlage im elften Spiel - weiter im Keller fest.

Vor der Partie hatte Nagelsmann noch einmal die Bedeutung des Spiels auch mit Blick auf Paris herausgestellt. Es sei wichtig, "dass wir in der Bundesliga die Punkte liefern und den Flow mitnehmen. Das Spiel hat eine Relevanz für Dienstag", sagte er bei Sky.

Entsprechend offensiv war sein Team ohne den gesperrten Joshua Kimmich ausgerichtet. Wie im Pokal in Mainz (4:0) bot der Bayern-Coach eine Dreierkette auf. Gnabry und Joao Cancelo agierten offensiv über die Außenbahnen.

Von Beginn an erzeugten die Münchner so Druck. Leroy Sane hatte nach vier Minuten die erste große Chance, war aber zu zögerlich. Eric Maxim Choupo-Moting traf per Kopf nur das Außennetz (16.).

Ansonsten war es für die zu zaghaften Bayern nicht leicht, in der dicht gestaffelten VfL-Abwehr eine Lücke zu finden. Möglichkeiten gab es dennoch, die aber wenig zwingend waren.

Erst ein schwerer Patzer des VfL begünstigte die Münchner. Saidy Janko wollte den Ball nach einem Befreiungsschlag von Gnabry per Kopf zu Torwart Manuel Riemann passen - der Versuch geriet zu kurz. Auch Riemann war nicht entschlossen genug. Müller spritzte dazwischen und schob ins leere Tor ein.

Nach dem Wechsel wurde Bochum mutiger. Philipp Hofmann prüfte den bis dahin beschäftigungslosen Yann Sommer (52.). Die Bayern wirkten gegen aufkommende Gäste zunächst fahrig. Doch nach Zuspiel des agilen Jamal Musiala traf Coman. Danach war das Spiel gelaufen. Janko foulte Gnabry im Strafraum, der ließ sich die Chance nicht entgehen.