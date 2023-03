Köln (SID) - Der Internationale Fechtverband (FIE) hat sich am Freitag dafür ausgesprochen, dass russische und weißrussische Athleten wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP von einem nationalen Verband, der an dem außerordentlichen Kongress des Verbandes in Lausanne teilgenommen hatte.

Die mit einer Zweidrittelmehrheit angenommene Entscheidung der FIE betreffe die Einzel- und Mannschaftswettbewerbe und gelte ab April, "vorbehaltlich möglicher Empfehlungen oder zukünftiger Entscheidungen des Internationalen Olympischen Komitees".

Die Fecht-Weltmeisterschaften in Mailand finden im Juli statt. Im April bereits beginnt die Qualifikationsphase für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris, diese dauert bis zum Frühjahr 2024 an.

"Der Sport sollte gleiche Rechte und Bedingungen bieten, und der gesunde Menschenverstand hat sich schließlich durchgesetzt", wurde die russische Tokio-Olympiasiegerin Sofja Welikaja nach der Entscheidung von der Nachrichtenagentur Tass zitiert.

Der ukrainische Fechtverband war laut dem Branchendienst insidethegames bei zwei Anläufen gescheitert, die Abstimmung zu verhindern.