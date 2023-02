Paris (SID) - Die spanische Ausnahmespielerin Alexia Putellas ist erneut Weltfußballerin des Jahres. Die 29-Jährige vom FC Barcelona setzte sich bei der Wahl gegen die englische Europameisterin Beth Mead und US-Star Alex Morgan durch und erhielt wie schon im Vorjahr die Auszeichnung. Geehrt wurde Putellas am Montagabend im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" in Paris.

Putellas läuft seit 2013 für die spanische Nationalmannschaft auf, vor der EM im vergangenen Jahr erlebte sie ein sportliches Drama: Einen Tag vor Turnierbeginn erlitt sie im Training einen Kreuzbandriss. Europameisterin Mead, beste Torschützin der EM und auch Spielerin des Turniers, ging etwas überraschend leer aus.

Die finale Entscheidung ging ohne deutsche Beteiligung über die Bühne. Lena Oberdorf und Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg hatten zwar in der Vorauswahl gestanden, erhielten jedoch nicht die erforderliche Anzahl an Stimmen.

Bei den weiteren Auszeichnungen im Frauenfußball räumten die englischen Europameisterinnen ab. Welttrainerin wurde zum dritten Mal nach 2017 und 2020 Sarina Wiegman, die Niederländerin coacht die Lionesses seit 2021. Mary Earps von Manchester United gewann zudem die Wahl zur Welttorhüterin.

Die deutsche Nationalspielerin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea, die nach der EM 2022 eine erneute Erkrankung an Schilddrüsenkrebs bekannt gegeben hatte, gehörte wie im Vorjahr zu den drei Finalistinnen. Auch die Chilenin Christiane Endler ( Olympique Lyon) hatte es in die Endauswahl geschafft.