Dortmund (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat nur einen Rumpfkader zum ersten Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr begrüßt. Neben den drei Torhütern um Kapitän Manuel Neuer nahmen lediglich 15 Feldspieler an der Einheit am Dienstag auf dem Gelände von Eintracht Frankfurt teil.

Ilkay Gündogan, Julian Weigl, Lukas Nmecha, Benjamin Henrichs und Jonathan Tah absolvierten stattdessen nach ihren Pflichtspielen im Verein am Sonntag eine Regenerationseinheit im Hotel. Aus dem ursprünglichen 26er-Kader hatte sich zuvor bereits Joshua Kimmich abgemeldet, der zum dritten Mal Vater wird und nach der Geburt zum Team stoßen soll. Robin Koch fällt nach einem positiven PCR-Test für beide Spiele aus, auch der verletzte Karim Adeyemi muss passen.

Die DFB-Elf trifft am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim auf Israel. Drei Tage später (20.45 Uhr/ARD) ist im Klassiker in Amsterdam die Niederlande der nächste Gegner.