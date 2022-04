Fortuna Düsseldorf hat die Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt in der 2.Bundesliga im ersten Anlauf verspielt, der FC Ingolstadt steigt ab.

Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf hat die Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga im ersten Anlauf verspielt, der FC Ingolstadt steht als erster Absteiger fest. Die Fortuna kam trotz Führung nicht über ein 2:2 (2:0) gegen Dynamo Dresden hinaus und liegt weiter acht Punkte vor den Sachsen auf Relegationsplatz 16. Ingolstadt ist nach einem einem 2:2 (1:0) beim Karlsruher SC nicht mehr zu retten.

Shinta Appelkamp (26.) und Jordi de Wijs (31.) trafen frühzeitig für Düsseldorf, alles sah nach einem souveränen Sieg für die lange Zeit bestimmenden Fortunen aus. Paul Will (71.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (80.) sicherten Dresden aber noch einen womöglich wichtigen Punkt.

Dynamo, seit Dezember in 14 Ligaspielen sieglos, hat acht Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz - die kann Erzgebirge Aue am Sonntag gegen Aue noch auf fünf verringern.

In Karlsruhe trafen Patrick Schmidt (24., Handelfmeter) und Filip Bilbija (46.) für die Gäste, bei denen damit die leise Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben blieb. Fabian Schleusener (69.) und Philipp Hofmann (75.) sicherten dem KSC das Remis und versetzten Ingolstadt den Knockout - nach nur einem Jahr geht es zurück in Liga drei.