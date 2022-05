Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat für das Endspiel in der Europa League in Sevilla ein Kontingent von 10.000 Tickets erhalten.

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat für das Endspiel in der Europa League in Sevilla ein Kontingent von 10.000 Tickets erhalten. Das gaben die Hessen zwei Tage nach dem Finaleinzug am Samstag bekannt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner trifft am 18. Mai (21 Uhr/RTL) im rund 44.000 Zuschauer fassenden Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan auf die Glasgow Rangers.

Es sei "davon auszugehen, dass das zur Verfügung stehende Angebot die Nachfrage bei weitem übersteigen wird", hieß es in der Frankfurter Mitteilung. Zum Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona hatten die Eintracht knapp 30.000 Zuschauer begleitet. Im Olympiastadion von London waren im Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United auch wegen rigoroser Ticketkontrollen offiziell nur 3000 Gästefans dabei.

Der Kartenverkauf für das Finale in Spanien gegen den schottischen Rekordmeister begann am Samstag und läuft bis Montag (10 Uhr).