Köln (SID) - Anspruchsvolle Lose für die Bundesliga-Topteams: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im Viertelfinale der Champions League auf Paris St. Germain, Vizemeister Bayern München bekommt es mit dem FC Arsenal zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagnachmittag in Nyon durch die englische Europameisterin Ellen White.

"Uns erwarten Duelle auf Augenhöhe, bei denen Kleinigkeiten den Ausschlag geben können", prognostizierte Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter der VfL-Frauen. Bayern-Trainer Alexander Straus erwartet zwei "interessante Spiele" gegen die Engländerinnen: "Arsenal ist gut strukturiert und organisiert. Sie haben Qualität auf jeder Position, das erwartest du, wenn du ein Viertelfinale spielst."

Double-Sieger Wolfsburg, zweimaliger Gewinner der Königsklasse, tritt gegen den Finalisten von 2015 und 2017 am 21./22. März zunächst auswärts an. Das Rückspiel am 29./30. März steigt dann in Wolfsburg. Die Bayern haben gegen den englischen Vizemeister Arsenal, der 2007 in der Champions League triumphiert hatte, zunächst Heimrecht.

Außerdem tritt Titelverteidiger und Rekordsieger Olympique Lyon gegen den FC Chelsea an. Der FC Barcelona kämpft gegen Europa-Debütant AS Rom ums Weiterkommen. Gewinnen die beiden deutschen Vertreter ihre Viertelfinal-Duelle, träfen sie im Halbfinale (22./23. April und 29./30. April) aufeinander.

Das Finale geht am 3. Juni in Eindhoven über die Bühne.