Wolfsburg (SID) - Mit den Frauen ins Champions-League-Finale, mit den Männern nach Europa: Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat vor dem Saison-Endspurt klare Ziele für die beiden Profi-Teams des VfL Wolfsburg formuliert. "Wenn man die letzten Jahre fast immer das Double gewonnen hat, will man natürlich auch mehr", sagte Schäfer im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). Der 38-Jährige zeichnet in seiner neuen Funktion seit dem 1. Februar auch für die VfL-Frauen verantwortlich.

Beim Bundesliga-Zweiten freue man sich auf das Königsklassen-Halbfinale gegen den FC Arsenal, "das wird eine große Herausforderung", so Schäfer: "Aber dieser Aufgabe gehen wir mit breiter Brust entgegen und natürlich wollen wir ins Finale einziehen." Das Hinspiel steigt am 23. April in Wolfsburg, die Entscheidung fällt am 1. Mai in London.

Zudem steht der amtierende Double-Sieger im Halbfinale des DFB-Pokals, dort geht es am 15. April bei Liga-Spitzenreiter Bayern München um den Einzug ins Endspiel. "Unsere Frauen-Mannschaft spielt in jedem Wettbewerb um den Titel mit. Das ist auch die Ausrichtung und grundsätzlich die Ambition des Klubs", sagte Schäfer: "Dass das nicht immer möglich ist, wissen wir auch. Mit den Leistungen und der Entwicklung sind wir sehr zufrieden."

Bei den Männern lautet Schäfers Vorgabe: Qualifikation für das internationale Geschäft. Dafür muss Wolfsburg als aktuell Neunter an den verbleibenden acht Spieltagen noch mindestens drei Plätze und zwei Punkte gutmachen. "Wir wollen nächstes Jahr unter der Woche nicht auf der Couch sitzen, sondern wollen uns mit den besten Mannschaften in Europa messen", sagte Schäfer, der beim VfL vor zwei Monaten Jörg Schmadtke als Geschäftsführer beerbte.

Es gebe in Wolfsburg nicht die Erwartung, dass der VfL jedes Jahr Champions League spielt. "Das ist nicht realistisch", sagte Schäfer. Wenn allerdings "etwas möglich ist, werden wir angreifen." In dieser Saison gehe es nun aber erstmal darum, sich im letzten Viertel der Saison "ein Stück weit" zu belohnen - mit einem Platz in der Europa oder in der Conference League.