Leverkusen (SID) - Nach Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg hat auch Turbine Potsdam das DFB-Pokalfinale der Frauen am 28. Mai in Köln erreicht. Die Brandenburgerinnen setzten sich 4:3 im Elfmeterschießen im Ulrich-Haberland-Stadion gegen Bayer Leverkusen durch. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 1:1, 0:0) gestanden. Turbine-Kapitänin Sara Agrez verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Auch die beiden Tore in der regulären Spielzeit fielen vor 2000 Zuschauern jeweils per Strafstoß. Zunächst verwandelte die Serbin Dina Blagojevic einen Foulelfmeter für die Gastgeberinnen (66.), ehe Isabel Kerschowski in der 83. Minute mit einem Handelfmeter erfolgreich war.