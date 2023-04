London (SID) - Englands Fußballerinnen haben die erste Auflage der "Finalissima" gewonnen. Die Europameisterinnen setzten sich am Donnerstag im Londoner Wembley-Stadion gegen Südamerikameister Brasilien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch, nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

"Dieses Spiel hat uns enorm viele Informationen beschert", sagte die englische Teammanagerin, die Niederländerin Sarina Wiegman, "in der zweiten Halbzeit haben wir die Spielkontrolle verloren. Aber am Ende hat uns das Spiel sehr viel gebracht - auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft."

Ella Toone (23.) brachte die Gastgeberinnen in Führung, Andressa Alves (90.+3) erzwang spät das Elfmeterschießen - eine Verlängerung gab es nicht. Brasilien trifft am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg in einem Länderspiel auf die DFB-Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.