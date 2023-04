München (SID) - Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat dem zuletzt schwächelnden Sommerzugang Sadio Mane den Rücken gestärkt. "Es steht außer Frage, dass Sadio ein absoluter Top-Spieler ist", sagte Tuchel bei einer Medienrunde am Montag: "Es gibt keinerlei Zweifel an seiner Qualität und was er uns bringen kann."

Laut dem 49-Jährigen könne ein Vereinswechsel "immer dazu führen, dass man Zeit braucht und sich akklimatisiert. Dinge, die über Jahre eingeschliffen sind, müssen neu justiert werden. Es ist eine Frage der Zeit". Ähnlich verhalte es sich auch beim im Winter aus Manchester ausgeliehenen Joao Cancelo.

"Ich liebe Joao", betonte Tuchel, "ich bin mehr als froh, dass er hier ist." Auch für den Portugiesen sei der Wechsel nach München mit "viel Veränderung" verbunden gewesen. "Man wünscht sich immer, dass es klickt, aber das ist absolut normal", sagte Tuchel: "Wir werden ihn brauchen, auch bald. Ich bin überzeugt, dass er für uns auf einem Top-Niveau spielen kann."