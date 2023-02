Gladbach-Urgestein Patrick Herrmann geht mit guten Erinnerungen in den Bundesliga-Klassiker gegen Bayern München.

Mönchengladbach (SID) - Gladbach-Urgestein Patrick Herrmann geht mit guten Erinnerungen in den Bundesliga-Klassiker gegen Bayern München. Besonders an den Rückrundenauftakt 2011/2012 hat der 32-Jährige noch beste Erinnerungen. "Wir haben damals 3:1 gewonnen und ich habe zwei Tore geschossen. Das war eines der schönsten Spiele meiner Karriere. Daran werde ich noch als 90-Jähriger zurückdenken", sagte Herrmann bei web.de News.

Borussia Mönchengladbach trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erneut auf die Bayern, gegen die Gladbach in den vergangenen Jahren meist gut aussah. "Das Erfolgsrezept gegen den FC Bayern war für mich immer, dass wir in der Defensive stabil gestanden haben. Sich nur hinten rein zu stellen, ist gegen Bayern definitiv nicht die richtige Lösung. Aber man muss enorm aufmerksam sein und die Räume eng machen. Wenn der FC Bayern erst einmal ins Rollen kommt, wird es verdammt schwer", sagte Herrmann, der seit 2008 für die Borussia spielt.

Zu einem Wiedersehen kommt es mit Bayern-Schlussmann Yann Sommer, der im Winter nach achteinhalb Jahren in Gladbach nach München gewechselt war. "Yann ist einfach ein Weltklasse-Torwart. Er hat uns in den Spielen gegen Bayern bereits den einen oder anderen Sieg festgehalten. Ich habe erst in dieser Woche mit ihm geschrieben. Er freut sich enorm darauf, wieder im Borussia-Park zu spielen. Wir freuen uns genauso auf ihn. Ich habe achteinhalb Jahre mit ihm verbracht. Wir werden sehen, ob wir ihn oder er uns besser kennt", sagte Herrmann.