München (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan vom englischen Meister Manchester City fiebert dem Viertelfinale in der Champions League gegen Bayern München entgegen. "Sich in der Champions League gegen die besten Teams zu messen, wird nie langweilig. Es treffen zwei Teams aufeinander, die beide den Titel gewinnen wollen. Entsprechend erwarte ich sehr spannende Spiele", sagte der City-Kapitän vor dem Hinspiel in Manchester am Dienstag im SID-Interview.

Ein entscheidender Faktor beim Kampf um den Einzug ins Halbfinale könnte Erling Haaland werden. "Erling hat das Stürmer-Gen in sich, er weiß, wie er sich zu positionieren hat. Er arbeitet viel für die Mannschaft, aber wir funktionieren natürlich insgesamt als Team", sagte der 32-Jährige über den ehemaligen Dortmunder.

Den neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat Gündogan kurz beim BVB erlebt. Er könne "nur Positives über Tuchel sagen", so Gündogan: "Er hat mich in der kurzen Zeit, in der wir in Dortmund zusammengearbeitet haben, nochmal extrem weitergebracht. Er trainiert auf sehr hohem Niveau, verlangt entsprechend viel, hat gleichzeitig aber auch einen super Umgang mit den Spielern."