Rostock (SID) - Die Aufholjagd geht weiter: Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann am siebten Spieltag mit 1:0 (1:0) bei Hansa Rostock und kletterte auf Platz fünf in der Tabelle.

Maximilian Beier (41., Foulelfmeter) traf für Hannover, die Rostocker um den starken Kai Pröger belohnten sich für ihre Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte nicht mehr. Hansa wartet nun schon seit über 18 Jahren auf einen Heimsieg gegen 96 und ist Tabellenelfter.

Hannover begann nach den Erfolgserlebnissen der vergangenen Wochen zum dritten Mal nacheinander unverändert und agierte schwungvoller, zielstrebiger, hatte einfach mehr vom Spiel. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten traf dann Beier, der selbst gefoult worden war, vom Elfmeterpunkt.

Danach kam von Hannover aber nicht mehr viel, Zweikämpfe gingen verloren, die Pässe wurden ungenauer - und Rostock kam zu einigen guten Möglichkeiten. So blieb die Partie bis in die Schlussphase spannend.