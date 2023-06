Die immer wieder aufkommenden Spekulationen um die Zukunft von Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 lassen Sportvorstand Christian Heidel kalt. "Wir haben dieses Projekt vor zweieinhalb Jahren gemeinsam begonnen und den Verein auf den Kopf gestellt", sagte Heidel im kicker mit Blick auf den nach der kommenden Saison auslaufenden Vertrag des 43 Jahre alten Dänen: "Ich glaube nicht, dass unser gemeinsames Projekt 2024 schon beendet ist."

Svensson wurde in der Vergangenheit mehrfach mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Laut kicker peilen die FSV-Verantwortlichen eine Vertragsverlängerung mit ihrem Coach vor dem Start der nächsten Spielzeit an.