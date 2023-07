Wiedersehen in Saudi-Arabien: Liverpool-Kapitän Jordan Henderson steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum Erstligisten Al Ettifaq - und damit auch vor einer erneuten Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Teamkollegen Steven Gerrard. Wie das Portal The Athletic am Mittwoch berichtete, wird der englische Fußball-Nationalspieler bei dem von der Liverpool-Ikone Gerrard trainierten Klub einen Vertrag mit einem Gehalt von 700.000 Pfund (rund 808.000 Euro) pro Woche unterschreiben.

Im Gegenzug soll die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp zwölf Millionen Pfund (rund 13,8 Millionen Euro) Ablöse für Henderson erhalten. Der 33-Jährige war 2011 vom AFC Sunderland an die Anfield Road gewechselt, vier Jahre später übernahm er dann das Kapitänsamt von Gerrard. 2019 führte Henderson Liverpool zum Champions-League-Titel, im Folgejahr sicherte man sich den englischen Meistertitel.

Nach den Neuverpflichtungen des Ex-Leipzigers Dominik Szoboszlai und des argentinischen Weltmeisters Alexis Mac Allister ist der Konkurrenzkampf im Liverpooler Mittelfeld groß. Beim Freundschaftsspiel der Reds am Mittwoch beim Karlsruher SC (4:2) stand Henderson bereits nicht mehr im Kader der Engländer. Ein Wechsel zu Al Ettifaq, das seit Anfang des Monats von Gerrard trainiert wird, wäre der nächste hochkarätige Neuzugang für die saudi-arabische Liga.