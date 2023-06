Für den sechsten Anlauf zur Bundesliga-Rückkehr erhält der Hamburger SV eine weitere Finanzspitze vom milliardenschweren Unternehmer Klaus-Michael Kühne (86). Wie der sechsmalige deutsche Fußballmeister mitteilte, stellt der Gesellschafter dem Zweitligisten "ligaunabhängig weitere Mittel in Höhe von 30 Millionen Euro zur Verfügung".

Bereits im April hatte sich die Kühne Holding mit dem Vorstand der HSV Fußball AG auf eine 30-Millionen-Euro-Wandelschuldverschreibung geeinigt, welche dem HSV "zusätzliche Stabilität und Wachstumsmöglichkeiten verleihen" würde. Diesem Angebot stimmte der Aufsichtsrat am Dienstag "geschlossen" zu.

"Es wäre wünschenswert, wenn in größerem Umfang von verschiedenen Seiten Kapitalzuflüsse erfolgen", wurde Kühne in der Mitteilung des HSV zitiert: "Das ist der Grund, dass wir eine Wandelschuldverschreibung in beträchtlicher Höhe gezeichnet haben, um damit auch andere zur Nachahmung zu ermuntern."

HSV-Vorstand Eric Huwer ergänzte: "Durch das Bekenntnis der Kühne Holding AG erhöhen wir unsere Leistungsfähigkeit unter Einhaltung wirtschaftlicher Disziplin."