Der schwedische Altstar Zlatan Ibrahimovic glaubt an seine Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland.

Solna (SID) - Der schwedische Altstar Zlatan Ibrahimovic glaubt an seine Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland. "Ich denke von Tag zu Tag. Wenn ich mich gut fühle und vom Trainer nominiert werde, dann werde ich ihm, der Mannschaft und meinem Land bestmöglich helfen", sagte der 41 Jahre alte Stürmer vor dem Auftakt in der Qualifikation gegen Belgien am kommenden Freitag.

"In meinem Alter", so Ibrahimovic gewohnt selbstbewusst, "denkt man nicht an die Zukunft, sondern an die Gegenwart - auch wenn ich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft bin". Nach langer Verletzungspause hatte ihn Nationalcoach Janne Anderson für die Partien gegen Belgien und Aserbaidschan (27. März) wieder ins Aufgebot berufen.

Nachdem sein verletztes Knie neun Monate lang angeschwollen gewesen war, sei vor einem Monat "plötzlich" etwas passiert, "dann wurde alles gut", schilderte Ibrahimovic: "Daraus habe ich viel Energie gezogen." Inzwischen könne er sich wieder normal bewegen. An ein Karriereende habe er trotz zwischenzeitlicher Hoffnungslosigkeit während seiner langen Leidenszeit zu keinem Zeitpunkt gedacht.

Ibrahimovic hatte sein 121. und bislang letztes Länderspiel im März 2022 bestritten, damals unterlag Schweden in den Play-offs zur WM in Katar Polen (0:2). Mit 62 Toren ist "Ibra" Rekordschütze seines Landes. In der Serie A schwang er sich am vergangenen Samstag bei seinem Startelf-Comeback für den AC Mailand gegen Udinese Calcio (1:3) mit 41 Jahren und 166 Tagen zum ältesten Torschützen der Liga-Geschichte auf.