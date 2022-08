Köln (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach begrüßt die Debatte um eine deutsche Olympia-Bewerbung, weist jedoch darauf hin, dass die Konkurrenz für die Spiele 2036 bereits groß ist. "Es gibt schon jetzt Interessenten im zweistelligen Bereich, aber Deutschland hat da immer was zu bieten und deswegen freue ich mich über diese Diskussion", sagte der gebürtige Würzburger bei Sky.

Er habe "nie ein Geheimnis draus gemacht", dass er "gerne" eine deutsche Bewerbung "sehen würde. Also unsere Türen sind offen, aber der Wettbewerb für 2036 ist in vollem Gange." Bach führt das "überwältigende Interesse" an der Ausrichtung der Sommerspiele in 14 Jahren auf die "tiefgreifenden Reformen" des IOC zum "Vergabeverfahren und der Organisation der Spiele" zurück.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat angekündigt, sich um eine Bewerbung bemühen zu wollen, "allerdings nicht um jeden Preis", wie Präsident Thomas Weikert am Freitag bei der Veranstaltung SID MixedZone in Köln sagte. Infrage kommen frühestens die Winterspiele 2034 oder die Sommerspiele 2036.

"Vielleicht", sagte der DOSB-Vorstandsvorsitzende Torsten Burmester am Freitag, kämen die Spiele aber "auch erst zu einem späteren Zeitpunkt infrage. Oder überhaupt nicht. Das werden wir sehen." Zunächst will der DOSB unter anderem der Bevölkerung die Argumente für eine Bewerbung darlegen und ihre Zustimmung einholen. Der Mitgliederversammlung des DOSB soll am 3. Dezember in Baden-Baden eine entsprechende "Roadmap" vorgestellt werden.