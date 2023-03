Berlin (SID) - Union Berlin darf dank großer Moral und eines späten Treffers von Joker Sven Michel weiter vom erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Europa League träumen. Der Fußball-Bundesligist verpasste beim 3:3 (1:1) im Achtelfinal-Hinspiel gegen den belgischen Klub Union Saint-Gilloise" itemprop="name" />Union Saint-Gilloise zwar eine bessere Ausgangslage, kam nach dreimaligem Rückstand aber zurück und hat für das Rückspiel in einer Woche in Brüssel weiter alle Karten in der Hand.

Winter-Zugang Josip Juranovic (42.) und Innenverteidiger Robin Knoche per Elfmeter-Nachschuss (58.) hatten zuvor im nasskalten Schneegestöber von Köpenick zweimal für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ausgeglichen. Der nigerianische Stürmer Victor Boniface (28., 72.) und Yorbe Vertessen trafen vor 21.605 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei für die Belgier.

"Wir kennen sie, wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Es gilt trotzdem, ein positives Resultat zu erzielen", hatte Fischer vor der Partie gesagt. Bereits in der Gruppenphase waren die Eisernen auf die Belgier getroffen und hatten dabei die bislang einzige Heimniederlage (0:1) der Saison kassiert.

Ängstlich traten die Gastgeber deswegen aber keineswegs auf, von Beginn an war Union das aktivere Team. Die erste gute Chance der Partie hatte Sheraldo Becker, der mit einer schönen Direktabnahme an Gäste-Keeper Anthony Moris scheiterte (9.). Die Berliner zogen sich daraufhin etwas weiter zurück, Saint-Gilloise kam erst nach rund 20 Minuten besser ins Spiel - und traf direkt durch einen von Kevin Behrens abgefälschten Distanzschuss von Boniface wie aus dem Nichts zur Führung.

Doch die Unioner, die vor zwei Wochen sensationell Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb geworfen hatten, bäumten sich bis zur Pause wieder auf. Der kroatische Nationalspieler Juranovic traf mit einem schönen Freistoß aus rund 18 Metern zum verdienten Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen, der Abschluss von Morten Thorsby (51.) wurde gerade noch geblockt.

Doch die Belgier blieben effektiv: Kapitän Christopher Trimmel verlor den Ball im Vorwärtsgang, Vertessen schloss den Konter des Zweiten der belgischen Liga erfolgreich zur erneuten Führung ab. Die Köpenicker rannten in der Folge an, Knoche glich erneut aus. Doch Boniface traf wenig später trocken zum dritten Mal für die Gäste. Der eingewechselte Michel belohnte Union mit dem späten Ausgleich.