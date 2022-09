München (SID) - Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat Trainer Julian Nagelsmann den Rücken gestärkt und angesichts der Ergebniskrise die Mannschaft in die Pflicht genommen. "Wir sind von Julian total überzeugt", sagte der Bayern-Boss am Rande des Wiesn-Besuchs des deutschen Rekordmeisters.

Angesprochen auf den aktuell vereinslosen Thomas Tuchel betonte Kahn: "Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Namen oder irgendwelchen anderen Trainern."

In der Länderspielpause habe der FC Bayern nun "die Möglichkeit, mal 14 Tage in die Analyse zu gehen, uns auch mal kritisch auseinanderzusetzen, Fehlergespräche zu frühen, um den nächsten Saisonabschnitt gestärkt anzugehen". Dann warten Spiele gegen Leverkusen, in der Champions League gegen Pilsen, in Dortmund und gegen Freiburg.

Nagelsmann gebe "den Spielern Lösungen mit", sagte Kahn, diese aber gingen "fahrlässig" mit den Torchancen um. "Bei manchen Spielern hat sich wohl der Glaube eingenistet, man könne die Bundesliga nebenbei machen. Das geht nicht!"

Die Bayern sind in der Bundesliga seit vier Spielen sieglos und holten in diesem Zeitraum nur drei Punkte. Am Samstag verlor die Elf von Nagelsmann das Derby beim FC Augsburg 0:1 (0:0).