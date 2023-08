Harry Kane will mit seinem neuen Klub Bayern München natürlich alle Titel gewinnen, allen voran die Champions League, der englische Fußball-Nationalspieler muss sich aber auch dringend um andere Dinge kümmern. "Ich werde ein- bis zweimal pro Woche Deutsch-Unterricht haben", sagte der 100-Millionen-Stürmer nach seinem Wechsel von den Tottenham Hotspurs an die Isar, "ich will so viel wie möglich lernen, die Kultur und das Land kennenlernen."

Zudem steht die Haussuche an, das hat hohe Priorität. Schließlich ist seine Ehefrau Kate mit dem vierten Kind schwanger. Und so ganz nebenbei muss sich Kane auch in die neue Mannschaft integrieren.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate jedenfalls hat ihm zum Wechsel gratuliert. "Er ist aufgeregt. Er weiß, dass sein Stürmer auf dem höchsten Level spielt, und das kann der Nationalmannschaft nur helfen", sagte der neue Hoffnungsträger der Bayern.