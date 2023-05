Katerstimmung beim FC Barcelona: Der frisch gebackene spanische Fußball-Meister hat auch das zweite Spiel nach dem vorzeitigen Titelgewinn verloren. Die Katalanen um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen kamen am Dienstag bei Real Valladolid mit 1:3 (0:2) unter die Räder. Schon am vergangenen Samstag hatte Barca eine 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad kassiert.

Ein Eigentor nach 82 Sekunden durch Verteidiger Andreas Christensen (2.) und Cyle Larin (22., Foulelfmeter) brachten die abstiegsbedrohten Gastgeber früh auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang machte Gonzalo Plata (75., nach Videobeweis) den Deckel drauf, Topstürmer Robert Lewandowski (84.) gelang nur noch der Ehrentreffer. Valladolid verlässt durch den ersten Sieg nach fünf Niederlagen in Serie zumindest vorübergehend die Abstiegsränge.

Barca-Torwart ter Stegen, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde, muss damit weiter auf einen Platz in den La-Liga-Geschichtsbüchern warten: Der frühere Gladbacher blieb in der laufenden Saison in bislang 25 Ligaspielen ohne Gegentor. Mit einer weiteren Zu-Null-Begegnung würde ter Stegen den Bestwert des spanischen Keepers Francisco Liano von Deportivo La Coruna in der Saison 1993/94 einstellen.