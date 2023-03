Hansi Flick hat erneut die Qualitäten des derzeit verletzten Nationaltorhüters Manuel Neuer unterstrichen, eine Rückkehr aber an Bedingungen geknüpft.

Köln (SID) - Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat erneut die Qualitäten des derzeit verletzten Nationaltorhüters Manuel Neuer unterstrichen, eine Rückkehr der langjährigen Nummer eins aber an Bedingungen geknüpft. "Der Leistungsgedanke steht im Vordergrund. Es ist nichts in Stein gemeißelt - Manu weiß das", sagte Flick dem kicker. Gleichwohl sei er "überzeugt", dass Neuer "an seine Leistungsgrenze kommt, wenn er wieder zu hundert Prozent fit wird".

Ähnlich hatte sich Flick bereits unter der Woche vor dem Champions-League-Achtelfinale von Bayern München gegen Paris St. Germain geäußert. "Die ganzen Diskussionen über die Qualität von Manuel Neuer kann ich nicht nachvollziehen. Manu war die letzten zehn Jahren der beste Torhüter, den ich kenne", sagte er bei DAZN: "Jetzt ist seine Gesundheit Hauptaugenmerk. Dass er wieder zurückkommt, dass er die Qualität wieder auf den Platz bringt. Und dann schauen wir weiter."

In Neuers Abwesenheit ist Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona die Nummer eins im deutschen Tor. Der 30-Jährige hatte zuletzt deutliche Ansprüche erhoben, dauerhaft zum Stammtorhüter befördert zu werden und mit diesem Status auch in die Heim-EM 2024 zu gehen. "Das ist mein Ziel, natürlich", sagte ter Stegen dem kicker.

Neuer, der zum Zeitpunkt der EURO im Sommer 2024 38 Jahre alt sein wird, hatte bei einer Skitour nach der verpatzten WM in Katar eine schwere Verletzung erlitten. Wegen eines Unterschenkelbruchs wird er in dieser Saison nicht mehr spielen.